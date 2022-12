Prima pagina Corriere dello Sport: “Juventus, ecco le prove”

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla proprio del caso plusvalenze riaperto, con la Juventus che adesso rischierebbe tantissimo, visto che ci sono le prove. Addirittura si parla di una possibile retrocessione della squadra bianconera. In basso Cristiano Ronaldo che è pronto ad andare a giocare in Arabia Saudita per un miliardo circa. Non c'è spazio per il Milan in prima pagina invece.