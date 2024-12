Prima pagina Corriere dello Sport: “PSG, Donnarumma ora è un caso”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, giovedì 5 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla del 'pullman' parcheggiato davanti alla porta della Juventus di Thiago Motta. I bianconeri, infatti, sono vicini al record: per ben 10 volte su 14 non hanno subito gol e se succederà altrettanto contro il Bologna sabato centreranno il primato. Nel frattempo, in attacco, sta per tornare titolare Dušan Vlahović.