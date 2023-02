Prima pagina Corriere dello Sport: “Filotto Napoli”

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, domenica 26 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della vittoria del Napoli sul campo dell'Empoli per 2-0. Per la squadra di Spalletti si tratta dell'ottava vittoria consecutiva, con lo scudetto che adesso è sempre più in pugno.