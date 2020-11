Pioli nella Top 5 degli allenatori più pagati in Serie A: la classifica

Milan, Pioli prende 2 milioni l’anno. Chi prende più di lui?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha stilato la Top 5 dei tecnici più pagati del campionato di Serie A. Nella particolare graduatoria rientra anche Stefano Pioli, allenatore del Milan, che, come si ricorderà, ha rinnovato il suo contratto con il club rossonero sul finire dello scorso mese di luglio.

Pioli, con i suoi 2 milioni di euro netti a stagione, non sale, però, neanche sul podio di questa classifica degli allenatori ‘paperoni’ del nostro calcio. Il condottiero del Milan, infatti, si trova in quinta posizione di una classifica guidata, come prevedibile, da Antonio Conte dell’Inter. Il tecnico salentino, dall’alto dei suoi 12 milioni di euro netti a stagione, guarda tutti dall’alto in basso.

In seconda posizione, lontano anni luce dallo stipendio di Conte, troviamo dunque Paulo Fonseca della Roma. Il portoghese guadagna 2,5 milioni di euro netti l'anno, precedendo di pochissimo Gian Piero Gasperini (Atalanta), che si piazza sul podio, in terza posizione, con i suoi 2,2 milioni di euro netti a stagione. Quindi, ex aequo tra 4^ e 5^ posizione in classifica, troviamo Simone Inzaghi (Lazio) e, per l'appunto, Pioli del Milan: entrambi prendono 2 milioni di euro netti l'anno.