Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (17/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua prima pagina a Zlatan Ibrahimović, attaccante del Milan, vero e proprio trascinatore della squadra rossonera in questo 2020. Sono venti, fin qui, le reti del nativo di Malmö nella sua seconda esperienza con il Diavolo. In alto, sotto la testata, si parla del rinnovo di contratto di Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana. In basso, invece, spazio a Juventus ed Inter. Tra i bianconeri, il tecnico Andrea Pirlo si trova alle prese con la composizione del centrocampo per le partite che verranno. In casa nerazzurra, invece, Antonio Conte ha deciso di lanciare Arturo Vidal e Nicolò Barella da titolari fissi.

