Calciomercato Milan: Kabak si avvicina. Le ultime | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: Kabak si avvicina

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come noto, il Milan cerca un difensore centrale in vista del prossimo mercato. Maldini e Massara a ottobre hanno seguito con molta attenzione Ozan Kakab, difensore centrale dello Schalke 04, ma alla fine il giocatore turco è rimasto in Germania.

Il Milan ha deciso di stanziare un budget di circa 15 milioni di euro per il difensore, e il turco è uno dei primi nomi nella lista della dirigenza rossonera. Giovane di talento e di prospettiva, ma che ha già una discreta esperienza (VAI QUI per conoscerlo meglio). Lo Schalke 04 chiede 25 milioni di euro, ma i problemi economici del club tedesco, unito al penultimo posto in Bundesliga, possono cambiare le carte in tavola.

La notizia delle ultime ore però è che si sarebbe raffreddato l’interesse per Kabak da parte del Liverpool. Il club inglese, secondo quanto scrive il Liverpool Echo, vorrebbe puntare su Gleison Bremer, difensore che si sta mettendo in luce con il Torino di Marco Giampaolo in questa stagione. Notizia dunque importante per il Milan, che potrebbe avere la strada spianata per l’acquisto del giocatore classe 2000.

Non dimentichiamoci a tal proposito le parole di Jochen Schneider, direttore sportivo dello Schalke o4, che non ha escluso la cessione di Kabak a gennaio. Ecco cosa ha detto: “Il Milan ha bussato alla nostra porta alla fine del mercato, ma una cessione in quel momento era fuori discussione per noi. Vendita a gennaio? Siamo ancora in tempi economicamente difficili, quindi non posso e non voglio escludere nulla“. Insomma, i segnali per un approdo al Milan di Kabak ci sono tutti, ma è chiaro che Maldini e Massara stanno seguendo anche altri profili interessanti. A tal proposito, il Milan pensa a un colpo a parametro zero, sempre in difesa. VAI ALLA NOTIZIA>>>