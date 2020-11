Calciomercato Milan – Ecco chi è Kabak: la scheda | News

Calciomercato Milan: Kabak (Schalke 04) piace a Maldini

Chi è Ozan Kabak

Ozan Kabak dello Schalke 04 è uno dei nomi ‘caldi’ per il calciomercato di gennaio del Milan. Nato ad Ankara, Turchia, il 25 marzo 2000, è considerato uno dei difensori emergenti più interessanti del calcio europeo. Ha esordito tra i professionisti nel maggio 2018 con il Galatasaray, ma viene schierato con frequenza da Terim dalla stagione successiva, in cui si prende in poco tempo il posto da titolare.

Dove gioca Kabak

Come detto, inizia la sua carriera da professionista nel Galatasaray, con cui esordisce tra i professionisti, ma nel gennaio 2019 viene acquistato dallo Stoccarda. Esperienza brevissima, visto che a giugno scorso il difensore viene ingaggiato dallo Schalke 04. Ha già esordito con la Nazionale maggiore turca.

Il ruolo

Kabak è un difensore centrale di piede destro. In Bundesliga ha giocato sempre nella sua posizione, ma con il Galatasaray ha giocato qualche volta anche come mediano davanti alla difesa, in quanto dotato di un discreto piede in fase di impostazione.

Skills e caratteristiche

Calciatore molto forte fisicamente (186 cm), Kabak ha un notevole senso della posizione. Forte nell’uno contro uno, è abile anche nei recuperi a campo aperto in cui mostra una grande velocità. Il turco è anche molto tempestivo nei suoi interventi, visto che spesso utilizza la scivolata senza commettere fallo. Come detto, Kabak è bravo anche in impostazione, tanto è vero che in più occasioni si spinge con il pallone qualche metro più avanti per far ripartire l’azione.

Dati e statistiche

18 presenze con il Galatasaray, 17 con lo Stoccarda, e al momento 31 con lo Schalke o4, con cui tra l’altro ha segnato tre gol. In Bundesliga fino a questo momento ha collezionato 44 partite, 6 gol, 10 cartellini gialli e un’espulsione, per un totale di 3.379 minuti di gioco.

Quanto costa

Al momento il valore di Kabak è di 29 milioni di euro (fonte: transfermarkt) con un contratto in scadenza con lo Schalke 04 nel 2024. Il Milan, nelle ultime ore dello scorso mercato, aveva offerto, 15 milioni di euro (12+3 di bonus), ma i tedeschi non hanno accettato. Chissà che i problemi economici e la classifica deficitaria (penultimi in Bundesliga) non possano far cambiare idea alla società tedesca.

Lo stipendio

Il difensore centrale turco prende attualmente 1,8 milioni di euro. In passato, prima del trasferimento allo Schalke 04, si era parlato di un’offerta da parte del Milan di 1 milione di euro.

Cosa può dare al Milan

Kabak è il classico profilo da Elliott. Giovane di talento e di prospettiva che però ha già una discreta esperienza. Considerando i problemi fisici di Musacchio e Leo Duarte, il turco sarebbe probabilmente la prima alternativa ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer, attualmente i difensori centrali titolari del Milan. Con tre competizioni e un calendario così compresso ci sarebbe sicuramente spazio per lui. Intanto Maldini e Massara pensano clamorosamente ad Eriksen. LE NOVITA’>>>