Pasotto: “Theo si è messo in contatto col Milan, orientato ad accettare l’Al-Hilal”

Milan, Pasotto svela la svolta Hernandez: "La decisione parrebbe ormai presa"

"L'Al Hilal ha rilanciato dopo l'offerta iniziale, sottoponendogli un contratto ritoccato al rialzo (da 18 a 20 milioni). Resta solo da capire se rimarrebbe uguale la proposta al Milan per il cartellino (30), oppure quel denaro verrebbe scalato. Intanto, però, stamane il giocatore si è messo in contatto con la dirigenza rossonera, spiegando di essere orientato ad accettare. Le prossime ore saranno evidentemente decisive, ma la decisione parrebbe ormai presa (domani, intanto, Hernandez si sposterà in Toscana con alcuni compagni ed ex compagni per il matrimonio di Gabbia). Anche Simone Inzaghi è sceso personalmente in campo per convincere Theo e dal Mondiale per club ha confermato il nuovo tentativo in atto: "Hernandez? La società sta lavorando". Il francese ha ripreso a valutare la proposta araba non solo per via del rialzo economico, ma anche perché restando in rossonero rischierebbe di ritrovarsi in una situazione complicata.