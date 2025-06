Allegri vuole un Milan “compatto”. Le idee del tecnico per il rilancio rossonero

Un solo impegno alla settimane, escluse rare occasioni, una rosa ridotta ma piena di qualità ed esperienza. Massimiliano Allegri inizia a delineare il suo secondo Milan e lo fa ben conscio del fatto che i rossoneri vivono un vero e proprio anno zero. La stagione appena conclusa si può facilmente definire come fallimentare e il Diavolo non poteva non ripartire da un allenatore top, il migliore tra quelli disponibili. Se il lavoro sugli acquisti non è dei migliori, almeno per il momento, non possiamo dire la stessa cosa dei primi effettivi colpi rossoneri. L'ingaggio di Igli Tare è arrivato in ritardo ma va a riempire una lacuna che è stata vuota per troppo tempo.