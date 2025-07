Pasotto su Musah: “Il primo a cui è stato detto che si puntava su altri profili”

"Uno dei primissimi a cui è stato fatto capire che il club a centrocampo intende puntare su altri profili. Pareva tutto fatto per il trasferimento a Napoli, in cambio di 25 milioni (ovvero una plusvalenza per il Milan), ma poi Anguissa, che pareva destinato alla partenza, è rimasto con Conte. E l'affare praticamente fatto è sfumato da un giorno all'altro. Il nazionale Usa rimane comunque sul mercato, d'altra parte è stato direttamente Tare a fare chiarezza in proposito: "Stiamo cercando profili con caratteristiche diverse"