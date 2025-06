Pasotto: “RedBird rivede le strategie, i risultati sportivi ora contano di più”

Marco Pasotto, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle strategie messe in atto da RedBird per la gestione del Milan

Pasotto: Il Milan cambia pelle, le esigenze sportive rimodulano il modello RedBird"

"Da una parte, il modello aziendale. Dall'altra, le esigenze dell'area sportiva, ovvero quelle chiamate a generare risultati. Le due facce della luna devono necessariamente convivere, e parlarsi. Se c'è una cosa che il Milan ha imparato - a sue spese - negli ultimi anni, è che le linee guida gestionali non possono sempre viaggiare al di sopra di tutto il resto. Devono esserci, è chiaro, ma talvolta occorre metterci mano. Non significa sconfessarle, ma rimodularle in base alle esigenze del club. Dopo lo sprofondo finanziario del club a trazione cinese, occorreva innanzitutto riconsegnare al Diavolo un assetto finanziario credibile per tre motivi: mettersi al riparo dalle sanzioni Uefa, tirare a lucido i conti nell'ottica di una futura cessione e, ovviamente, potersi permettere di rinforzare la squadra. Il fondo Elliott, che si è ritrovato fra le mani il club a causa dell'inadempienza di Mister Li, ha iniziato un'opera di risanamento che equivaleva più o meno a scalare un Ottomila senza ossigeno.