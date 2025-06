Intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano , Matteo Moretto ha parlato del Milan e delle strategie di mercato dei rossoneri: "Ricci resta uno dei nomi del Milan per il centrocampo. Se volesse chiudere per Ricci, il Milan ci metterebbe 10 minuti. Lo ha messo in stand-by per qualche settimana, ma ci aspettiamo nuovi contatti già nelle prossime ore. Teniamo quindi viva la pista Ricci per il Diavolo".

Mercato Milan, Moretto: "Ricci pista viva. Xhaka in stand-by, mentre Jashari..."

Su Xhaka: "La scorsa settimana vi avevo raccontato che il Milan aveva contattato il Bayer Leverkusen per capire i costi dell'operazione. Il Milan ha sempre considerato lo svizzero come un primo obiettivo perché l'idea di Allegri era di inserire prima in squadra leadership ed esperienza e poi puntare sui giovani. Il Milan ha capito che i costi non sono quelli che credeva: Tare pensava di chiudere per Xhaka a meno di 10 milioni di euro, mentre i tedeschi ne chiedono 15-18. La forbice, ad oggi, è ampia. Ora in via Aldo Rossi stanno valutando internamente se ne vale la pena oppure no. Io direi che è in stand-by in questo momento".