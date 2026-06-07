L'analisi: basta divisioni interne—
L'analisi di Franco Ordine centra perfettamente uno dei problemi che sta vivendo il Milan in queste ultime stagioni. Serve chiarezza per il domani, specialmente sui ruoli all'interno del mondo rossonero. La figura di Zlatan Ibrahimovic non copre mansioni ufficiali nel Milan, ma svolge il compito di semplice consulente per Gerry Cardinale. Per questo motivo non dovrebbe intervenire sulle decisioni sportive una volta scelto il nuovo organigramma del Diavolo e il nuovo allenatore. Se il Milan lascerà tutto il progetto nelle mani di Ralf Rangnick come direttore tecnico, Ibrahimovic dovrà sposare a pieno questa scelta e fidarsi al 100% delle decisioni e del metodo dell'attuale CT dell'Austria. Il Milan non può permettersi di iniziare un'altra stagione con divisioni interne.
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