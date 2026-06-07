Il ruolo di Ibrahimovic resta uno dei nodi da sciogliere per il futuro del Milan (qui tutte le notizie). Lo svedese non è un dirigente dei rossoneri, ma un consulente di Gerry Cardinale. L'ex attaccante rossonero è però coinvolto in prima persona nella scelta del nuovo allenatore e della nuova dirigenza del Diavolo insieme a Massimo Calvelli, anche se le scelte finali restano in mano al numero uno di RedBird. Proprio sul ruolo di Ibrahimovic nel Milan, il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi. Ecco un estratto da Il Corriere dello Sport.