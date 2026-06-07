PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Ordine sul ruolo di Ibrahimovic: “Deve fare una scelta definitiva: dentro o fuori dal Milan”

ULTIME MILAN NEWS

Ordine sul ruolo di Ibrahimovic: “Deve fare una scelta definitiva: dentro o fuori dal Milan”

Ordine sul ruolo di Ibrahimovic: 'Deve fare una scelta definitiva: dentro o fuori dal Milan'
Il giornalista Franco Ordine critica duramente il doppio ruolo di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Le ripercussioni sulle scelte di Gerry Cardinale
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il ruolo di Ibrahimovic resta uno dei nodi da sciogliere per il futuro del Milan (qui tutte le notizie). Lo svedese non è un dirigente dei rossoneri, ma un consulente di Gerry Cardinale. L'ex attaccante rossonero è però coinvolto in prima persona nella scelta del nuovo allenatore e della nuova dirigenza del Diavolo insieme a Massimo Calvelli, anche se le scelte finali restano in mano al numero uno di RedBird. Proprio sul ruolo di Ibrahimovic nel Milan, il giornalista Franco Ordine ha scritto un lungo pezzo di analisi. Ecco un estratto da Il Corriere dello Sport.

Milan, Ordine sul ruolo di Ibrahimovic

—  

"È diventato socio di Gerry Cardinale, proprietario del Milan e investitore del fondo RedBird ma nello stesso tempo ha continuato a intrecciare la propria presenza con le vicende calcistiche del Milan. Già in passato questo doppio ruolo gli ha procurato feroci critiche e risultati disastrosi. Deve fare una scelta definitiva: dentro o fuori. O sta dentro al Milan, occupando un ruolo ben definito, con le responsabilità del caso, oppure resta fuori. Ma non solo fisicamente. Anche materialmente. Dedicandosi ai propri affari e non al Milan".

LEGGI ANCHE

L'analisi: basta divisioni interne

—  

L'analisi di Franco Ordine centra perfettamente uno dei problemi che sta vivendo il Milan in queste ultime stagioni. Serve chiarezza per il domani, specialmente sui ruoli all'interno del mondo rossonero. La figura di Zlatan Ibrahimovic non copre mansioni ufficiali nel Milan, ma svolge il compito di semplice consulente per Gerry Cardinale. Per questo motivo non dovrebbe intervenire sulle decisioni sportive una volta scelto il nuovo organigramma del Diavolo e il nuovo allenatore. Se il Milan lascerà tutto il progetto nelle mani di Ralf Rangnick come direttore tecnico, Ibrahimovic dovrà sposare a pieno questa scelta e fidarsi al 100% delle decisioni e del metodo dell'attuale CT dell'Austria. Il Milan non può permettersi di iniziare un'altra stagione con divisioni interne.

Leggi anche
Caos Milan, rebus nuovo allenatore, ma la data del ritiro non cambia. I dettagli | PM
Milan, contatti ancora vivi con Pochettino. Ma anche lui come Rangnick sarà ai Mondiali

© RIPRODUZIONE RISERVATA