Ordine: 'Questo è un altro Milan. Gimenez quasi depresso. Conceicao ...'

Milan, Ordine usa bastone e carota con i rossoneri: e su Conceicao rivela che ...

"È un altro Milan quello di Venezia, cambia pelle e anche abitudini consolidate adesso che la stagione volge al desio. Per esempio, alla seconda sfida consecutiva, riesce a non incassare gol (rischiando grosso col Venezia). Evento da segnalare nelle statistiche. Per esempio, per la prima volta, parte pancia a terra. E a capo dei primi 5 minuti riesce a trovare lo sbocco per bucare la difesa di Di Francesco con il solito Pulisic (decimo sigillo in campionato di capitan America, 16mo stagionale), il migliore dei suoi. È un altro Milan poi nel finale quando riesce, in una sorta di miracolo, a scongelare il talento balistico di Santiago Gimenez. Suo il pallonetto che offre al successo del Milan una dimensione esagerata rispetto ai meriti calcistici".