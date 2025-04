"A Conceiçao piacciono le sorprese, anche quelle preparate in settimana. Così a Udine debutta con la difesa a 3 più Jovic centravanti (non accadeva dalla prima col Torino in agosto 2024). Al cospetto di un rivale che ha solo Lucca in attacco con il sostegno di Atta. Per questo motivo Maignan (impallinato dai fischi del pubblico friulano, dietro la sua porta sosta un inviato della procura federale; ndr) riceve un solo tiro in porta nel primo tempo. Ma la novità più interessante del Milan è forse una caratteristica affinata di recente, portar via la palla sulla tre-quarti. Ed è infatti con un blitz così che i rossoneri riescono sul finire della frazione a cogliere alla sprovvista la difesa friulana".