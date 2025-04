"Sergio Conceicao è riuscito a trovare la strada maestra? Lo scopriremo solo vivendo e in particolare in occasione delle prossime due sfide, con Atalanta e Inter". Così Franco Ordine , giornalista, ha parlato di Udinese-Milan 0-4 . L'opinionista ha detto la sua sulla difesa a tre e le prospettive della squadra. Ecco le sue parole a 'Il Giornale': "Liberato da compiti difensivi Theo Hernandez e senza perdere la sua autentica forza, che è la cifra tecnica del suo attacco".

Milan, Ordine: "Brilla Leao. Si rivede il miglior Theo". Poi una domanda su Conceicao

Ordine conclude la sua analisi parlando anche di Leao e di Theo Hernandez: "Brilla la stella di Leao, si rivede anche il miglior Theo Hernandez, e dietro il trio Tomori-Gabbia-Pavlovic conserva una grande solidità mai registrata. Sportiello, entrato al posto di Maignan, non corre un solo rischio. Vedremo se il cambio tattico funzionerà". Questo il pensiero del giornalista, vedremo come andrà il Milan in futuro e se giocherà con la difesa a tre.