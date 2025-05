Ordine: 'Milan, Allegri è il Figaro delle panchina di Serie A. Vi spiego ...'

"Ebbene, nel giro di appena un anno d’assenza dalle panchine del campionato, il nostro si è trasformato magicamente nel Figaro delle panchine di Serie A. È il destino, molto pittoresco e in qualche modo speciale, di Max Allegri. Che risulta oggi il candidato iscritto sui taccuini di almeno tre club alla ricerca di un nuovo condottiero per la panchina. Al Napoli - e non è certo un segreto - dove formalmente risulta in sospeso il futuro di Antonio Conte, uscito spolpato dalla missione impossibile di uno scudetto reso probabile solo dalla sua ossessione per il successo, la candidatura di Max Allegri è considerata da Aurelio De Laurentiis la più affidabile per ripartire dopo un eventuale distacco traumatico dal “co-mandante” leccese".