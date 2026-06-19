Rafael Leão delude al debutto nei Mondiali 2026 e spinge per l'addio al Milan. Il commento di Ordine e la cifra fissata dal club per la sua cessione
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Il futuro di Rafael Leão sembra sempre più lontano dal Milan dopo che il portoghese ha esplicitato più volte di voler lasciare il club in questa sessione di calciomercato. L'esterno rossonero ha debuttato ai Mondiali 2026, ma non ha inciso nei minuti concessi contro la Repubblica Democratica del Congo, questo nonostante abbia giocato nel suo ruolo naturale.
Le critiche di Franco Ordine su Il Corriere dello SportIl giornalista Franco Ordine ha scritto un pezzo per Il Corriere dello Sport parlando proprio della situazione dell'attaccante rossonero.
"Leão ha giocato proprio nella sua comfort zone, a sinistra, su quel binario che un tempo fu il territorio delle sue scorribande in velocità. Nonostante le premesse favorevoli, Leão non è riuscito una sola volta ad andare via al suo marcatore in velocità e con lo spunto che tutti gli hanno riconosciuto in passato. Il nodo principale resta sempre lo stesso: c’è qualche amatore disponibile a recuperare il talento di Leão che per ora sembra perduto?".
L'impatto delle prestazioni ai Mondiali sul prezzo di mercatoL'opaca prestazione di Leão di certo non aiuta il Milan: la speranza dei rossoneri è che il portoghese giochi al massimo per far alzare il suo valore e per attirare possibili squadre interessanti. Il Milan potrebbe dover gestire una situazione complessa: la necessità di monetizzare dalla cessione del suo talento che ha manifestato la voglia di cambiare squadra abbassa il prezzo del portoghese e senza un grande Mondiale, il Diavolo potrebbe faticare e anche tanto a cedere il suo numero 10.
- Il futuro di Leão si presenta come un rebus: la perdita di brillantezza nelle sue prestazioni, trasforma la situazione in un nodo di mercato che la dirigenza rossonera dovrà sbrigliare nel modo migliore possibile.
- Il club potrebbe chiedere tra i 50 e i 60 milioni di euro per cedere Leão anche perché Amorim, nuovo allenatore rossonero, avrà bisogno di un altro giocatore pronto per giocare nel tridente offensivo come esterno al lato opposto di Pulisic.
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