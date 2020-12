Nuovo Stadio Milano, ricavi superiori al previsto: i dettagli | News

Nuovo Stadio Milano, il progetto ed i possibili ricavi per i club

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il quotidiano ‘Il Giorno‘ oggi in edicola ha pubblicato ampi stralci dello ‘Studio di Fattibilità Tecnico-Economica‘ per la realizzazione del nuovo stadio di Milano. Uno studio rivisto in base alle 16 richieste del Consiglio Comunale di Milano. Una su tutte, la rifunzionalizzazione dello stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro anziché la demolizione.

Confermato l’indice volumetrico allo 0,51% rispetto la richiesta iniziale, di Milan e Inter, di 0,63%. Un compromesso, sempre e comunque superiore allo 0,35% prescritto, di regola, dal Piano di Governo del Territorio. Parlando in metri quadrati, si sa, dunque, che gli spazi accessori arrivano a 145mila, mentre l’area pedonale sarà di 220mila. Raddoppia il verde pubblico, che passa da 56mila a 106mila metri quadrati.

Il nuovo distretto multifunzionale, fatto di stadio, una torre di 152 metri (per 29 piani), quattro edifici per hotel ed uffici, un distretto per Sport & Entertainment, dovrebbe costare, secondo tale studio, 79,9 milioni di euro. Ma, con un’area fruibile 365 giorni l’anno, i ricavi dovrebbero toccare quota 131 milioni di euro. Escludendo gli incassi dalle partite, il ‘surplus‘ derivante dal distretto è quantificato in 78,7 milioni di euro.

Con spese annue di manutenzione e gestione di 25 milioni di euro. Cosa resterà, dunque, del ‘Meazza‘? Soltanto il rettilineo del settore arancione ed una curva, con la torre che ospiterà il museo di Milan e Inter. Previsti due distretti, quello sportivo e quello commerciale, che saranno realizzati in 6 anni e 8 mesi circa. I ricavi, dunque, crescono rispetto quelli inizialmente preventivati dalle società.

Inizialmente, infatti, si parlava di ricavi per 124 milioni di euro annui, con circa 69 milioni che sarebbero arrivati dallo stadio, e gli altri 55 milioni dal distretto ricreativo. Il tutto sempre escluse le partite.