Nuovo Stadio Milan, ecco la cifra richiesta per San Siro: ma i rossoneri …

Uno dei temi più caldi in casa Milan nelle ultime settimane è stato ed è tuttora, senza ombra di dubbio, quello relativo al Nuovo Stadio , con la doppia opzione San Siro o San Donato Milanese . Il club rossonero, come noto, ha da tempo fatto il primo passo formale per la costruzione del nuovo impianto nell' area San Francesco all'interno del Comune del milanese. Gli ultimi giorni, però, in questo senso hanno un po' cambiato le carte in tavola e sembra che ci possa essere un dietrofront. Paolo Scaroni ha ammesso come il Piano A rimanga comunque San Donato, ma intanto si va avanti anche sull'altra strada.

Nuovo Stadio Milan, svolta decisiva per San Siro? La cifra richiesta e la risposta del club

Intanto il quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, dà un'importante aggiornamento in merito. Secondo quanto riferito, infatti, l'Agenzia delle Entrate avrebbe fatto una valutazione su San Siro e avrebbe presentato a Milan e Inter una richiesta di 200 milioni di euro. Stando a quanto si legge sulla 'Rosea', se per i nerazzurri si tratta di una cifra su cui si può anche ragionare, i rossoneri la considerano eccessiva. In ogni caso è stato precisato come non vi sia margine di trattativa. Da capire, a questo punto, come si muoveranno i due club in merito.