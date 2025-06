Nuovo stadio: Inter e Milan scelgono Norman Foster per l’impianto del futuro

Inter e Milan sembrano aver scelto l'archistar britannica Norman Foster per la realizzazione del loro nuovo stadio

Sta arrivando una svolta cruciale per il futuro calcistico di Milano: Inter e Milan sembrano aver scelto l'archistar britannica Norman Foster per la realizzazione del loro nuovo stadio. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, lo studio Foster + Partners, in cordata con Manica, è vicino ad aggiudicarsi la prestigiosa gara indetta dai due club milanesi.