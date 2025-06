Milan: Bennacer rientra, ma il futuro è un rebus tra Allegri e il Marsiglia

Marsiglia all'assalto per un nuovo prestito

Nonostante il mancato riscatto, la stima reciproca tra Bennacer, il direttore sportivo Benatia e l'allenatore De Zerbi non è affatto scesa. Il club francese, infatti, sta già cercando di intavolare nuove discussioni con il club di via Aldo Rossi per ottenere un nuovo prestito del giocatore. L'obiettivo è chiaro: dare a Bennacer la possibilità di esprimersi con maggiore continuità e ritrovare la forma migliore in un ambiente che crede in lui.