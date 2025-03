Nuovo stadio, il Milan tiene viva l’opzione San Donato

Il futuro del nuovo stadio del Milan continua a essere un tema caldo. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero non ha ancora chiuso la porta all’opzione San Donato, nel caso in cui la questione San Siro dovesse complicarsi ulteriormente.

San Donato resta un’alternativa concreta

Nonostante il dibattito su San Siro sia ancora aperto, il Milan non ha mai interrotto l’iter per San Donato e non ha comunicato all’amministrazione locale alcuna intenzione di abbandonare il progetto. Ciò significa che, se dovessero emergere nuovi ostacoli per la ristrutturazione dell’attuale impianto o per un’eventuale condivisione con l’Inter, il club avrebbe già un piano B pronto da sviluppare.