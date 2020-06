Nuovo stadio, c’è la svolta: accordo sulle volumetrie

MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come, nella giornata di ieri, sia stata ratificata un’intesa tra il Milan, l’Inter e l’Amministrazione Comunale di Milano sulle volumetrie per la realizzazione del nuovo stadio cittadino.

È stata, quindi, trovata una quadra su quanto sarà possibile costruire per la nuova casa dei due club calcistici di Milano, ma anche per la cittadella dello sport che sorgerà di fianco al nuovo impianto sportivo.

Questo era uno snodo fondamentale per il via libera definitiva, da parte di Palazzo Marino, alla realizzazione del nuovo stadio, un’esigenza da parte di Milan e Inter: i club hanno fatto un piccolo passo indietro, l’Amministrazione Comunale un piccolo passo in avanti.

In sostanza, Milan e Inter chiedevano un indice di costruzione dello 0,63%, come da Legge sugli Stadi, il Comune voleva che le società si attenessero allo 0,35%. Alla fine, ci si è accordati sullo 0,51%, ovvero 145mila metri quadri.

Il vecchio stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro non sarà abbattuto, bensì ‘rifunzionalizzato‘, con alcune parti che si integreranno nel nuovo paesaggio cittadino, tra percorsi per il jogging, pista ciclabile, palestra all’aperto e skateboard park.

Tale rifunzionalizzazione, però, aveva un costo, pari a 74 milioni di euro, che Milan e Inter avrebbero potuto sostenere soltanto con un aumento delle volumetrie rispetto quanto inizialmente indicato dal Comune di Milano.

Trovata l’intesa su questo, il percorso per la costruzione del nuovo stadio, adesso, appare in discesa. Milan e Inter dovranno stilare il piano economico-finanziario che dimostri come il progetto, adesso, costi effettivamente 74 milioni in più.

L'intenzione è chiudere l'iter approvativo complessivo entro il maggio 2021 e, molto prima, entro fine luglio 2020, sarà scelto il vincitore tra i due progetti in corsa.