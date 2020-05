Nuovo Stadio – Inter e Milan presentano i nuovi progetti. E San Siro..

MILAN NEWS – Come riporta una nota dell’agenzia ANSA, Milan e Inter presenteranno al Comune di Milano molto presto i due nuovi progetti per il nuovo stadio.

Come apprende l’ANSA, le società sveleranno i nuovi progetti degli studi Populous e Manica/Sportium frutto del dialogo degli ultimi mesi con l’Amministrazione comunale che aveva posto diverse condizioni, di cui la principale era la rifunzionalizzazione del Meazza.

In quest’ottica, i nuovi progetti che presenteranno i club ruoteranno intorno al mantenimento di parte dell’attuale San Siro che si trasformerà in un distretto per il tempo libero con attività commerciali, sportive e culturali.

