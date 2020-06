Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (24/06/2020)

MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina dedica la sua intera copertina al messaggio di Papa Francesco all’indirizzo di Alex Zanardi, campione paralimpico italiano, che lotta tra la vita e la morte all’ospedale di Siena. Nel riquadro verticale, poi, si parla delle gare di oggi in Serie A, ovvero il match Atalanta-Lazio, con la Juventus spettatrice interessata, e Inter-Sassuolo, con Antonio Conte che può contare su un Christian Eriksen ritrovato. Infine, spazio anche al successo del Torino sull’Udinese, firmato dal ‘Gallo‘, Andrea Belotti. In basso, la positività di Novak Djokovic, campione di tennis, al CoVid_19.

