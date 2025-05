Xavi Hernández, ex allenatore del Barcellona, nella 'short list' del Milan come possibile nuovo tecnico nella stagione 2025-2026

Non solo Maurizio Sarri tra i candidati al ruolo di nuovo allenatore del Milan in sostituzione di Sérgio Conceição nella stagione 2025-2026 .

Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, al Diavolo continuano a piacere anche Roberto De Zerbi (il quale, però, non lascerà l'Olympique Marsiglia) e Vincenzo Italiano (in trattativa con il Bologna per il rinnovo e con cui, oltretutto, nessuno dal club di Via Aldo Rossi si è ancora fatto vivo).