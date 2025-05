Milan, viaggio alle radici del flop: ecco tutti i problemi principali

Elliott ha anche infatti due membri diretti nel Consiglio d'Amministrazione del Milan ( Gordon Singer e Dominic Mitchell ), più altri di 'sua emanazione', ha scritto 'Tuttosport', quali il Presidente Paolo Scaroni (anche se formalmente in RedBird) e l'amministratore delegato Giorgio Furlani , ex portfolio manager del fondo di Singer. Questa dicotomia ha prodotto un 'balletto' a inizio stagione sul nome dell'allenatore da prendere (prima precettato Julen Lopetegui , poi la virata su Paulo Fonseca ). Questo perché Cardinale pensa delle cose, il suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimović altre, Furlani altre ancora come magari il direttore tecnico Geoffrey Moncada .

Chi sceglierà il DS? Chi l'allenatore? Diatribe interne da risolvere

E che dire del 'casting' per il direttore sportivo? Cardinale e Ibra (RedBird) hanno iniziato i colloqui, poi Furlani (ex Elliott), dopo il viaggio a New York (U.S.A.) dal proprietario del club, ha ottenuto carta bianca ed è ripartito da zero con i negoziati. Risultato: mesi persi e ancora nessuna nomina. Così come ancora non è chiaro chi sarà l'allenatore, chi lo suggerirà e chi lo sceglierà. Se il Milan non farà chiarezza nelle sue diatribe interne, difficilmente potrà riprendersi.