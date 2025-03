Napoli-Milan, Theo Hernandez la chiave: ecco il motivo

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', il Milan, se vuole sperare nella rimonta Champions, non può fare calcoli: contro il Napoli dovrebbe scendere in campo l'undici migliore possibile, senza pensare al derby di Coppa Italia contro l'Inter. Anche Pulisic e Reijnders , titolarissimi con gli USA e con l'Olanda, saranno in campo: faranno gli straordinari, ma non si può fare altrimenti visto che sono gli intoccabili di questa stagione rossonera.

Napoli-Milan, Theo Hernandez avrà un ruolo decisivo! Ecco perché è la chiave

Pulisic, continua il quotidiano, sarebbe considerato essenziale per dare equilibrio alla fase di non possesso e per costringere sulla difensiva Spinazzola. Pulisic con i suoi quindici gol è il giocatore più continuo del Milan a livello realizzativo, ma ha servito pure nove assist. In attacco potrebbe essere essenziale per i suoi inserimenti, mentre dovrà stare attento in difesa alla discese di Spinazzola. Reijnders sarà il più offensivo a centrocampo e dovrà pressare Lobotka per limitarne l’abilità in fase di impostazione. E infine c'è la chiave Theo Hernandez: contro il Napoli dovrà tenere a bada Politano: sarà indispensabile, scrive il quotidiano, che il terzino non si faccia saltare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Ancelotti: voci di ritorno! Con lui un super bomber>>>