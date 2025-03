Milan, Giménez: “I gol? Se segnano Leao o Pulisic è uguale. Con Conceicao …”

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista in esclusiva al 'Corriere della Sera' oggi in edicola. Sul perché non segna da oltre un mese (ultimo gol con il Milan, contro il Feyenoord nell'1-1 di 'San Siro' lo scorso 18 febbraio in Champions League), Giménez ha risposto quanto segue.