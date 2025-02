Milan, Walker, Loftus-Cheek e Florenzi: ecco quando ritornano

Loftus-Cheek sta affrontando ancora la ricaduta al flessore della coscia destra, con i medici rossoneri che stimano un ritorno in campo per l’inizio di marzo. Walker, invece, non ha ancora recuperato completamente dalla condizione fisica non ottimale accusata dopo il match contro il Feyenoord. Ecco le ultime novità importanti anche su Florenzi.