Milan-Udinese, oggi riprendono gli allenamenti a Milanello

Oggi pomeriggio, come ricordato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, il Diavolo riprenderà gli allenamenti, nel centro sportivo rossonero di Milanello, per preparare al meglio questo match dal quale sarà obbligatorio uscire con i tre punti in palio. Questo nonostante qualche assenza di troppo.