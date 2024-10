Allarme Milan, si ferma Chukwueze: infortunio ed esami nei prossimi giorni

Secondo quanto riportato da Naija News, Samuel Chukwueze, attaccante del Milan, dovrà sottoporsi ad alcuni esami per l'infortunio rimediato

Dopo Christian Pulisic , anche Samuel Chukwueze sarà, anticipatamente, di ritorno a Milanello . L'esterno rossonero, però, come riportato da Naija News, dovrà sostenere alcuni esami per valutare al meglio l'infortunio, al bicipite femorale, rimediato al termine del match fra la Nigeria e la Libia .

Insomma, la sosta per le nazionali sembra continuare a non dare sosta alla squadra di Paulo Fonseca. Chukwueze rischia di diventare un altro nome nella lista degli indisponibili.