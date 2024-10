Milan, arriva una buona notizia: Pulisic rientra in anticipo. Ecco perché

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic rientrerà in anticipo a Milanello. Ecco svelato il motivo

Dalla sosta per le nazionali arriva una buona notizia per il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli USA "liberano" Christian Pulisic: l'attaccante rossonero tornerà a Milanello con largo anticipo. Il classe '98, infatti, non prenderà parte all'ultima amichevole contro il Messico, del 15 ottobre, della squadra statunitense.