Milan-Udinese, duello tutto portoghese tra Leao e Beto | Serie A News

Milan-Udinese sarà anche una bella sfida tra Rafael Leao e Beto, attaccanti lusitani delle squadre di Stefano Pioli e Gabriele Cioffi

Daniele Triolo

Rafael Leao questo pomeriggio a 'San Siro' sarà regolarmente in campo in occasione di Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022. Come ricordato da 'Tuttosport', l'attaccante rossonero duellerà, a distanza, con il suo connazionale Beto, fulcro, invece, del reparto offensivo friulano.

Spunto interessante, il duello tutto portoghese tra Leao e Beto, in vista di Milan-Udinese. Il milanista, infatti, è cresciuto nel vivaio dello Sporting Lisbona e, prima di finire in rossonero, è passato per il Lille: due grandi club in Portogallo e in Francia. Il bianconero, al contrario, ha fatto tanta gavetta in squadre piccole prima di arrivare alla Portimonense.

E se Leao, costato al Milan poco più di 28 milioni di euro, era uno dei talenti di prospettiva mondiale già nel 2019, quando il Diavolo bruciò l'Inter ed altre concorrenti per assicurarsi il suo cartellino, Beto è stato una scommessa per l'Udinese, preso in prestito con obbligo a 10 milioni di euro.

I due sono quasi coetanei (classe 1999 il rossonero, 1998 il bianconero) e, nel mirino, hanno messo entrambi i Mondiali in Qatar del prossimo mese di novembre. Un sogno per i due ragazzi, un incubo per l'Italia di Roberto Mancini, che potrebbe ritrovarseli dinanzi nella strada verso Doha.

All'andata, in occasione di Udinese-Milan 1-1 dello scorso 11 dicembre 2021, Leao non c'era perché infortunato, mentre Beto realizzò una rete in apertura. Un gol quasi da tre punti per le Zebre, allora allenate da Luca Gotti, riprese da un guizzo di Zlatan Ibrahimović nel recupero.

Oggi entrambi vorrebbero andare a segno: Leao, che ha già toccato la doppia cifra stagionale, per riprendersi dopo Salernitana-Milan in cui è apparso opaco; Beto perché il gol gli manca dal 9 gennaio. Quale migliore occasione, se non quella contro il suo connazionale, per fargli vedere quanto è bravo? Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>

