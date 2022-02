Milan-Udinese, Pioli: “Ibra continuerebbe a giocare” | Serie A News

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Udinese, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese salterà anche questa partita

Daniele Triolo

Zlatan Ibrahimovic salterà anche Milan-Udinese, partita della 27^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma questo pomeriggio, ore 18:45, a 'San Siro'. Pertanto, a guidare l'attacco rossonero ci sarà ancora una volta, da titolare inamovibile, Olivier Giroud, un vero e proprio cannoniere quando si gioca tra le mura amiche.

Ma come sta Ibra? Ieri, alla vigilia di Milan-Udinese, il tecnico rossonero Stefano Pioli ha fatto un punto sullo stato di salute dell'attaccante svedese. Che, come si ricorderà, è fermo dallo scorso 23 gennaio, quando chiese il cambio al 28' di Milan-Juventus. Motivo, un'infiammazione al tendine d'Achille della gamba destra.

«Le sue condizioni stanno migliorando, anche se un po' più lentamente di quanto ci aspettassimo, ma sta meglio. Il suo percorso è giorno per giorno, bisogna capire come risponde il tendine quando comincia a correre», ha spiegato Pioli in conferenza stampa a Milanello. «A breve tornerà a correre sul terreno, in questi giorni ha fatto lavoro personalizzato e ha corso sulla sabbia».

Al di là di Milan-Udinese di oggi, Ibrahimovic dovrà presto decidere cosa fare nel prossimo mese di marzo, quando si comincerà a parlare del suo eventuale rinnovo di contratto. Per il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, lui vorrebbe prolungare di un'altra stagione e il club sarebbe anche d'accordo. Bisognerà, però, capire, se le sue condizioni fisiche saranno quelle ottimali per giocare fino al 30 giugno 2023.

«È molto importante la sua volontà: per come lo conosco io, per la determinazione che ha, per l'ambizione che ha e per la voglia che ha di aiutare la squadra, sono convinto che lui continuerebbe a giocare», ha confermato Pioli su Ibra alla vigilia di Milan-Udinese. Milan, si pesca ancora dal Real Madrid? Le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI