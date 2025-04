Milan, tra crollo in campionato e flop europeo: il difficile percorso di Conceicao

Numeri impietosi

Come riferito dal Corriere dello Sport, il cambio in panchina voluto da Ibrahimovic, Furlani e Moncada, nella speranza di dare una scossa all’ambiente, non ha prodotto gli effetti desiderati. Anzi, la media punti di Conceição è inferiore a quella di Fonseca: appena 1,40 a partita. Ancora più preoccupanti sono i risultati contro le big del campionato. In sei sfide contro le prime otto in classifica, il Milan non ha mai vinto: sconfitte con Lazio, Bologna, Juventus e Napoli, pareggio con la Fiorentina e un 1-1 contro l’Inter. Appena due punti conquistati, con 11 gol subiti e solo 6 segnati. Numeri che certificano le difficoltà del gruppo, soprattutto quando il livello degli avversari si alza.