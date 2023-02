Milan-Tottenham, occasione d’oro: il Diavolo con cuore e aggressività

Milan-Tottenham, Diavolo che occasione!

Sia Milan che Tottenham, si legge, si trovano al momento al quinto posto in campionato. I rossoneri sono distanti 18 punti dal Napoli mentre gli Spurs distano 12 dall'Arsenal. Stefano Pioli ha sempre cercato di "attaccare" la partita. Dal derby contro l'Inter ha cambiato atteggiamento passando a tre in difesa. Dopo 9 gol subiti in due gare, i rossoneri hanno subito solamente il gol di Lautaro Martinez nelle ultime due. Lo stesso Pioli ha detto che servirà un Milan dall'alta intensità e qualità per vincere e non basterà difendersi a specchio.