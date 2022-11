Milan, tutto ok per Sandro Tonali: rientro tra 15 giorni

Tutti i tifosi del Milan hanno tenuto il fiato sospeso quando hanno visto le brutte immagini della caduta di Sandro Tonali in amichevole con l'Italia. I momenti di panico, l'uscita in barella e il trasporto in ospedale: il centrocampista rossonero si è sottoposto a varie analisi e controlli. Le Tac alla testa e al collo, dove Sandro è caduto di peso, hanno escluso problemi gravi, cosa che ha rassicurato chiunque.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista rossonero passerà i prossimi 15 giorni in vacanza, cercando il riposo. Tornerà a Milanello il 2 dicembre per essere pronto al massimo in vista delle amichevoli di Dubai. Un grande spavento, ma nulla più.