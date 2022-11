Pimenta: “Donnarumma? Via dal Milan per scelta sportiva, non per soldi”

Rafaela Pimenta , nella giornata di ieri, ha vinto il premio ai 'Globe Soccer Awards' per il 'Miglior trasferimento del 2022'. Si tratta del passaggio di Erling Braut Haaland dal Borussia Dortmund al Psg. L'erede di Mino Raiola ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui parla del passaggio di Gianluigi Donnarumma dal Milan al Psg. Una scelta di vita, non un addio per motivi economici: queste le dichiarazioni.

Pimenta sull'addio di Donnarumma al Milan

"Al Psg ha superato bene le difficoltà iniziali. La sua è stata una scelta sportiva per mettersi in discussione e accrescere le sue esperienze: non è andato via dal Milan per motivi economici. Futuro? È tutto da scrivere, ha una carriera davanti". Calhanoglu sul Milan: 'Ho molti amici, con i tifosi è diverso'