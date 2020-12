Milan, tiki taka? No, grazie. Il dato sul possesso di palla in Serie A / News

Milan, l’ottavo possesso palla in Serie A

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’edizione odierna di Tuttosport, in edicola, fa notare una statistica molto curiosa. Il Milan è l’ottava squadra per possesso palla in Serie A, eppure viaggia con una media punti altissima che gli ha permesso di piazzarsi in testa alla classifica. Sembra un controsenso nell’epoca in cui tutte le squadre, anche quelle medio-basse, cercano insistentemente una costruzione dal basso spesso e volentieri velenosa. Questi numeri testimoniano come il Milan stia seguendo la strada esattamente opposta.

Prima dei rossoneri, in questa speciale classifica, Juventus, Napoli, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Atalanta e Lazio. Eppure il Diavolo guarda tutti dall'alto. La squadra di Stefano Pioli, al possesso palla, contrappone un gioco concreto e verticale. In diverse occasioni, con la presenza di Zlatan Ibrahimovic, la soluzione è il lancio lungo a cercare la sua sponda; giocata che permette di superare gran parte del campo senza inutili passaggi. Un calcio dinamico, senza fronzoli e redditizio. Del resto, la classifica non mente.