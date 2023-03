Milan, tegola Kalulu: rischia di saltare le tre gare contro il Napoli | News

Pierre Kalulu ha riportato un problema al polpaccio non indifferente: il Milan rischia di non averlo per le tre partite contro il Napoli

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del Milan, squadra che tornerà al lavoro oggi pomeriggio dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. Il rientro a Milanello, però, non è dei più entusiasmanti, in quanto il Diavolo dovrà fare a meno di Pierre Kalulu. Il giovane difensore francese, come emerso dagli esami strumentali a cui si è sottoposto ieri il giocatore, hanno evidenziato una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro. Kalulu verrà rivisitato tra una settimana, dunque salterà certamente la prima delle tre partite contro il Napoli. Il rischio è di perderlo anche per le altre due gare contro la squadra di Spalletti, in quanto si tratta di un infortunio in una zona molto delicata del corpo.

Si tratta del primo infortunio serio di Kalulu da quando veste la maglia del Milan. Durante la sua avventura in rossonero aveva saltato solamente una gara per problemi fisici nel 2021 a causa di un problema addominale rientrato poi nel giro di una settimana. Con la sua assenza, Stefano Pioli probabilmente ritornerà a schierare la difesa a quattro. Qualora decidesse così, si rivedrà Calabria nel ruolo di terzino destro, mentre al fianco di Tomori sarà ballottaggio serrato tra Kjaer e Thiaw. Sicuro del posto a sinistra, invece, Theo Hernandez. Pioli avrà inoltre il compito di rinvigorire l'attacco, un reparto che ha segnato poco in questo 2023. In tal senso ci sarà da rivitalizzare Leao, magari spostandolo nel ruolo di esterno sinistro dove lì ha espresso la migliore versione di sé stesso. Inoltre ci saranno da valutare le condizioni di Ibrahimovic, il quale ha riportato un problema fisico in nazionale. Mercato Milan - Piace il talento uruguayano, ma la concorrenza non manca.