Milan, tapiro a Ibrahimovic: “Champions? Delusi e arrabbiati. Ora …”

Il Milan di Sérgio Conceição è uscito ai playoff della Champions League 2024-2025 per mano del modesto e rimaneggiato Feyenoord nel doppio confronto tra Rotterdam e Milano e tanto è bastato ieri a 'Striscia la notizia' per raggiungere Zlatan Ibrahimovic , Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il club rossonero, con il famigerato 'Tapiro d'Oro'.

"Siamo delusi e arrabbiati, il Tapiro è meritato - ha detto Ibra all'inviato di 'Striscia', Valerio Staffelli, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina -. Parlo con la squadra tutti i giorni, per far capire che il Milan è Milan. Basta uno sguardo".