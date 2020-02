Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 10 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il derby di Milano con la vittoria in rimonta dell’Inter per 4-2 sui rossoneri. Milan in vantaggio per 2-0 dopo un fantastico primo tempo, poi si scioglie nella ripresa incassando 4 reti.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA