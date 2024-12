Ma ci sarà da pensare partita dopo partita, senza troppi calcoli. In Milan-Stella Rossa di dopodomani, intanto, la squadra di Paulo Fonseca sarà chiamata a rialzare la testa dopo il k.o. rimediato in campionato a Bergamo. L'allenatore portoghese, come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, dovrà innanzitutto provare a rigenerare Theo Hernández, autore di un’altra prova scialba al 'Gewiss Stadium'. Distratto in fase difensiva e poco incisivo in attacco.