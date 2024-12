Milan, proseguono i dialoghi per il rinnovo di Theo Hernández — In difesa fatica, ma ha anche limitato discese offensive, assist e gol. Sembra distratto, svagato e quasi disinteressato. Gioca sempre, però, perché le alternative in casa Milan scarseggiano. Spesso adattato in quella posizione Filippo Terracciano, non sempre convincente. Davide Calabria adattato è un'altra alternativa 'tampone', il giovane Álex Jiménez - insignito a inizio stagione da Zlatan Ibrahimović come vice Theo ufficiale - non ha mai visto il campo in Serie A quest'anno.

Quindi, volente o nolente, Theo Hernández resta un insostituibile del Milan. L'allenatore Paulo Fonseca spera che possa riaccendersi come ai bei tempi ma, per ora, resta lui l'anello debole della catena di sinistra del Diavolo. Il giocatore, ad ogni modo, ha commentato il quotidiano sportivo nazionale, resta un patrimonio del club. Tanto che Milan e Theo Hernández stanno discutendo del rinnovo del contratto del Nazionale transalpino.

Quello attuale, da 4,5 milioni di euro netti a stagione di stipendio, scadrà il 30 giugno 2026. Lui chiede un aumento, nonostante la brutta annata. Le parti proveranno a venirsi incontro: l'intesa, per 'La Gazzetta dello Sport', non sembra così difficile da raggiungere. Anzi, ha specificato il quotidiano: dopo il prolungamento di Matteo Gabbia, ufficiale da qualche giorno, le prossime firme previste dal Milan in agenda sono quelle di Theo e Mike Maignan.

Ma la firma non garantirebbe la sua permanenza — Basterà il rinnovo di contratto per blindare Theo Hernández al Milan? No. Per la 'rosea', al contrario, il rinnovo potrebbe anzi essere una mossa per mettere al riparo il club da eventuali offerte al ribasso. Con un contratto più vincolante anche le eventuali proposte estere dovranno per forza di cose essere consistenti. "E si sa che di fronte a proposte indecenti il Milan è incline a valutare la situazione e a concedere aperture", ha sottolineato il quotidiano.

Così come nell'estate 2023 è stato per Sandro Tonali. Nel calciomercato di gennaio difficilmente ci saranno stravolgimenti. In estate invece si vedrà quello che potrà succedere intorno al nome di Theo Hernández. Chiamato, nel frattempo, a tornare sul campo il treno che fu.