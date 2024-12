Calciomercato Milan – Centrocampista, le quattro idee di Ibra e Moncada

La sessione invernale di calciomercato è sempre più vicina e il Milan, a distanza siderale dal primo posto in classifica (- 12) e dalla zona Champions (- 11) si è convinto di dover intervenire, con decisione, per rinforzare l'organico a disposizione di mister Paulo Fonseca. Il quale, nonostante una media-punti da brivido e le numerose sconfitte già incassate, non sembra essere minimamente in discussione. Proprietà e società sono convinte che il Diavolo potrà rialzarsi e dire ancora la sua in questa stagione. Tanto, però, passerà anche da ciò che accadrà a gennaio.