Milan, oggi la squalifica di Giroud: rischia due giornate. E Deschamps …

Così fosse, Giroud salterebbe Milan-Fiorentina di sabato 25 novembre e Milan-Frosinone del sabato successivo, 2 dicembre. Sarebbe, ovviamente, a disposizione per la sfida - sempre a 'San Siro' - in programma contro il Borussia Dortmund il 28 novembre in Champions League. Rientrerebbe, in campionato, per la partita di sabato 9 dicembre a Bergamo contro l'Atalanta.

Intanto l'attaccante si prepara per le partite con la Francia — Intanto Giroud si trova in Francia, a Clairefontaine, nel ritiro della sua Nazionale per le partite in casa contro Gibilterra (sabato 18 novembre) e in trasferta contro la Grecia (martedì 21 novembre), valide per le qualificazioni agli Europei 2024. Manifestazione alla quale i 'Bleus' del Commissario Tecnico Didier Deschamps sono già qualificati.

Proprio il C.T. francese, parlando di Giroud ieri ha detto: «Perché è così difficile fare a meno di Giroud? Non sto cercando di farne a meno .... Se fosse meno bravo non sarebbe qui: è qui per le sue prestazioni con il suo club, anche se è avanti con l’età. Giroud avrà una lunga stagione, negli ultimi due incontri ha segnato gol decisivi con il Milan e dovrà mantenere questo livello fino alla fine perché c’è concorrenza». LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Krunic non va: ecco chi può arrivare al suo posto >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.