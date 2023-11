Calciomercato Milan – Krunic non va: Furlani vorrebbe sostituirlo così

Il Milan di Stefano Pioli aveva iniziato in maniera ottima la stagione, salvo poi perdersi - specialmente nell'ultimo mese - tra infortuni, scelte tattiche francamente rivedibili e rendimento non all'altezza di molti suoi interpreti. Sotto accusa, in casa rossonera, per esempio, ci sono anche le prestazioni di alcuni giocatori arrivati al Milan nell'ultimo calciomercato estivo, il primo condotto dal 'triumvirato' al comando del club di Via Aldo Rossi. Quello che, oltre al tecnico Pioli, coinvolge anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore dell'area tecnica Geoffrey Moncada.