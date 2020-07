Milan, senti Paqueta: “Ibrahimovic ci dà grandi motivazioni”

MILAN NEWS – Tutti i maggiori quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno riportato uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate ieri pomeriggio, ai microfoni di ‘Sky Sport‘, da Lucas Paqueta, classe 1997, centrocampista brasiliano del Milan che sembra in fase di ripresa in questa seconda parte di stagione, quella post-CoVid_19.

Paqueta ha evidenziato come, adesso, si senta maggiormente in condizione, avverta la fiducia intorno a sé e, pertanto, sia pronto a far vedere la miglior versione di sé stesso, finora tenuta quasi nascosta in maglia rossonera. Il numero 39 ha sottolineato, poi, come da trequartista riesca ad esprimere al meglio le sue potenzialità e come il Diavolo sia pronto a dare battaglia anche in occasione di Milan-Juventus di domani sera, dopo aver già ottenuto lo ‘scalpo’ di Roma e Lazio.

Paqueta, infine, ha lodato le qualità, tecniche ed umane, di Zlatan Ibrahimovic: “Ci dà grandi motivazioni – ha detto il talento ex Flamengo -, è un giocatore fortissimo, con una storia incredibile”. LEGGI QUI, INVECE, LE DICHIARAZIONI DI PAQUETA A ‘MILAN TV’ >>>